Derya Şensoy, 20 kilo verdi

3,5 ayda ideal kilosuna kavuşan oyuncu, sevgilisi Sarp Levendoğlu ile tatilde denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

Karantina sürecinde 7’den 70’e hemen hemen herkes normal kilosunun üzerine çıktı.

Soğuk hava yerini sıcağa bırakınca da o kiloların gitmesi için diyetler, spor aktiviteleri başladı. Doğru beslenme ile ideal kilolarına kavuşanlar ise soluğu tatilde aldı.

O isimlerden biri de oyuncu Derya Şensoy…

YENİ HALİNİ SIK SIK PAYLAŞIYOR

Şensoy, tam 3,5 ayda 20 kilo verdi ve 57 kiloya düştü. Önce kilo alan sonrasında ise süreci iyi değerlendiren ünlülerden olan Şensoy, yeni halini sevenleriyle sık sık paylaşmaktan çekinmiyor.

Sevgilisi Sarp Levendoğlu ile birlikte tatil yaptığı öğrenilen Şensoy, bikinili pozlarını Instagram üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu.

Paylaşımlara binlerce beğeni yağdı.

DİYETİSYEN EŞLİĞİNDE ZAYIFLADI

Derya Şensoy’un yaşam koçu Şeyda Coşkun’un kapısını çaldığı, bu şekilde fazlalıklarından kurtulduğu belirtildi.