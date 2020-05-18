Derya Şensoy: Sarp'ı çok özledim

Oyuncu Derya Şensoy, şehirler arası giriş-çıkışlar yasak olduğu için Datça’da olan sevgilisi Sarp Levendoğlu’yla ayrı kaldığını söyledi.

Derya Şensoy, önceki gün köpeğini gezdirirken Cihangir’de objektiflere takıldı.

Koronavirüs tedbirlerine uyan 30 yaşındaki oyuncu, “Sevgiliniz Sarp Levendoğlu nasıl?” sorusuna cevap verdi.

"ÇOK ÖZLEDİM"

“Datça’da. Giriş ve çıkışlar yasak olduğu için ayrı düştük. Ne o buraya gelebiliyor, ne de ben onun yanına gidebiliyorum. Çok özledim. Sağlığımız yerinde olsun da, tek derdimiz özlem olsun."

"HERKES İYİ"

Karantina döneminde dışarı çıkmamaya özen gösterdiğini belirten Şensoy, “Sağlığıma dikkat etmeye çalışıyorum. Babam Ferhan Şensoy (69) ile annem Derya Baykal (63) evlerinde ve sağlıkları iyi.

Hepimiz bu kötü günlerin geçmesini bekliyoruz. Kendimizi izole edip, korumaya çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.