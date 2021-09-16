- Haberler
- Magazin Haberleri
- Derya Şensoy'dan babası Ferhan Şensoy için duygusal paylaşım
Derya Şensoy'dan babası Ferhan Şensoy için duygusal paylaşım
Derya Şensoy, hayatını kaybeden usta sanatçı ve tiyatrocu babası Ferhan Şensoy'u Instagram'da andı.
- Haber Merkezi
- 16.09.2021 - 09:41
- Güncelleme : 16.09.2021 - 10:14
Uzun zamandır İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi gören usta tiyatrocu Ferhan Şensoy, 31 Ağustos'ta hayatını kaybetmişti.
DUYGUSAL BİR PAYLAŞIM YAPTI
Kalp damar hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle vefat eden Şensoy'u kızı Derya Şensoy, Instagram'dan duygusal paylaşımla andı.
"GÖKYÜZÜNDEYİZ"
Yıllar önce babasıyla çekilen çocukluk fotoğrafını paylaşan Derya Şensoy, "Gönlümüz bir buluttur duygular alçak uçar işte gökyüzündeyiz" notunu yazdı.