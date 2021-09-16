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    Derya Şensoy'dan babası Ferhan Şensoy için duygusal paylaşım

    Derya Şensoy, hayatını kaybeden usta sanatçı ve tiyatrocu babası Ferhan Şensoy'u Instagram'da andı.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2021 - 09:41
    • Güncelleme : 16.09.2021 - 10:14
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    Derya Şensoy'dan babası Ferhan Şensoy için duygusal paylaşım

    Uzun zamandır İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi gören usta tiyatrocu Ferhan Şensoy, 31 Ağustos'ta hayatını kaybetmişti.

    DUYGUSAL BİR PAYLAŞIM YAPTI

    Kalp damar hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle vefat eden Şensoy'u kızı Derya Şensoy, Instagram'dan duygusal paylaşımla andı.

    "GÖKYÜZÜNDEYİZ"

    Yıllar önce babasıyla çekilen çocukluk fotoğrafını paylaşan Derya Şensoy, "Gönlümüz bir buluttur duygular alçak uçar işte gökyüzündeyiz" notunu yazdı.

    Derya Şensoy dan babası Ferhan Şensoy için duygusal paylaşım #1

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