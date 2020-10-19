Derya Tuna: İdo'nun nikahına hazırlanıyoruz

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan şarkıcı oğlu İdo Tatlıses, sevgilisi Yasemin Şefkatli ile nişanlandı.

Derya Tuna, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Oğlu İdo Tatlıses’in Yasemin Şefkatli ile nişan töreninin hemen ardından düğün alışverişi yapmaya çıkan Tuna, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

"DÜĞÜN YOK NİKAH VAR"

Tuna, düğün tarihiyle ilgili sorulara, “Covid-19 sebebi ile düğün olmayacak. Yakın dostlarımızın katılımı ile aralık ayında nikah töreni planlıyoruz.

Malum zaman kısıtlı, hanımların hazırlanması uzun sürüyor. Bu sebepten alışveriş turları başladı.” diye yanıt verdi.