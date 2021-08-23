Derya Tuna son haliyle takipçilerini ikiye böldü

Sosyal medya hesabından hayatından kesitleri paylaşan Derya Tuna, son haliyle dikkat çekti.

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Derya Tuna, gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. İdo Tatlıses'in annesi, İbrahim Tatlıses'in ise eski aşkı olan Derya Tuna, zaman zaman sosyal medya hesabından özel hayatına dair paylaşımlar yapıyor.

56 yaşındaki Derya Tuna, son olarak bir pozunu paylaştı. Hayranlarından beğeni toplayan Tuna'nın yıllara meydan okuyan hali gözlerden kaçmadı.

FİLTRE TARTIŞMASI

Bazı takipçiler Tuna'nın filtre ile böyle göründüğü söylese de bazı takipçiler ise filtresiz de iyi göründüğünü iddia etti.

Bir dönem hem ekranlarda hem de sahnelerde yer alan Derya Tuna, İbrahim Tatlıses'in isteği üzerine yıllar önce sahnelere veda etmişti.