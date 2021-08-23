Euro
9.9456
0.06%
Dolar
8.4674
-0.2%
Altın
486.34
0.07%
Borsa
1.457
0.85%
Bitcoin
423.912
1.79%
EXEN Coin
27.99
4.51%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Derya Tuna son haliyle takipçilerini ikiye böldü

    Sosyal medya hesabından hayatından kesitleri paylaşan Derya Tuna, son haliyle dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2021 - 10:18
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 10:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Derya Tuna son haliyle takipçilerini ikiye böldü

    Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Derya Tuna, gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. İdo Tatlıses'in annesi, İbrahim Tatlıses'in ise eski aşkı olan Derya Tuna, zaman zaman sosyal medya hesabından özel hayatına dair paylaşımlar yapıyor.

    56 yaşındaki Derya Tuna, son olarak bir pozunu paylaştı. Hayranlarından beğeni toplayan Tuna'nın yıllara meydan okuyan hali gözlerden kaçmadı.

    FİLTRE TARTIŞMASI

    Bazı takipçiler Tuna'nın filtre ile böyle göründüğü söylese de bazı takipçiler ise filtresiz de iyi göründüğünü iddia etti.

    Bir dönem hem ekranlarda hem de sahnelerde yer alan Derya Tuna, İbrahim Tatlıses'in isteği üzerine yıllar önce sahnelere veda etmişti.

    Derya Tuna son haliyle takipçilerini ikiye böldü #1

    Derya Tuna son haliyle takipçilerini ikiye böldü #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir