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    Derya Tuna: Umarım torun özlemim sona erer

    Oğlu İdo'yu evlendiren Derya Tuna, bir an önce torun istediğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2022 - 14:24
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    Derya Tuna: Umarım torun özlemim sona erer

    Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses'in 30 yaşındaki şarkıcı oğlu İdo Tatlıses, geçtiğimiz yıl ekim ayında Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in kıydığı nikâhta manken Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştirmişti.

    Önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takılanTuna, oğlu ve gelini hakkında konuştu.

    Ünlü isim, İdo ile görüşüyor musunuz sorusuna; "Tabii ki görüşüyorum. Kızımı seviyorum, oğlumu seviyorum. Evlilikleri de çok güzel gidiyor, umarım torun özlemim sona erer" açıklamasında bulundu.

    Derya Tuna: Umarım torun özlemim sona erer #1

    Derya Tuna: Umarım torun özlemim sona erer #2


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