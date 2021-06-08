Derya Uluğ: Benim de selülitlerim var

Derya Uluğ: Benim de selülitlerim var

"Okyanus" şarkısıyla şöhrete kavuşan şarkıcı Derya Uluğ, kadınlara dayatılan güzellik algısıyla ilgili soruya yanıt verdi.

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, bir dergiye röportaj verdi. Samimi açıklamalarda bulunan Uluğ, kadınlara dayatılan güzellik algısıyla ilgili konuştu.

"KUSURSUZ ZANNEDİYORLAR"

Uluğ, “İnsanlar klip, fotoğraf gibi özenle hazırlanılmış hallerimizi görünce, bizi kusursuz zannediyor. Kimse o dijital dünyada göründüğü gibi değil. Benim de selülitlerim var. Özgüvenli ve mutlu bir kadın güzeldir.” dedi.

Ergenlik döneminde anoreksiya ile mücadele eden Uluğ, “Şimdi yemek yiyebilmenin tadını çıkarıyorum.” diye konuştu.