Euro
9.4603
-0.01%
Dolar
7.9863
0.58%
Altın
442
0.24%
Borsa
1.402
1.75%
Bitcoin
449.074
3.50%
EXEN Coin
12.51
-2.79%
5ºC
İstanbul
Bulutlu 5 C

    Derya Uluğ: Sarışın oldum

    35 yaşındaki şarkıcı Derya Uluğ, saçlarının rengini değiştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2021 - 13:44
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 13:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Derya Uluğ: Sarışın oldum

    Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan şarkıcı Derya Uluğ, imajıyla ilgili sürpriz bir karar aldı.

    "ARTIK SARIŞIN"

    Saçlarının rengini değiştiren şarkıcı, son halini, "Artık 'sarışın' diyebilirsiniz" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı. Derya Uluğ'un Instagram paylaşımı, yaklaşık 50 bin beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

    Geçtiğimiz günlerde Etiler'deki bir klinikten çıkarken görüntülenen 35 yaşındaki güzel, "Estetiğe gelmedim. Saç bakım için haftada bir gün buraya geliyorum. Onda da size yakalanıyorum." demişti.

    Derya Uluğ: Sarışın oldum #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir