Derya Uluğ: Sarışın oldum

35 yaşındaki şarkıcı Derya Uluğ, saçlarının rengini değiştirdi.

Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan şarkıcı Derya Uluğ, imajıyla ilgili sürpriz bir karar aldı.

"ARTIK SARIŞIN"

Saçlarının rengini değiştiren şarkıcı, son halini, "Artık 'sarışın' diyebilirsiniz" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı. Derya Uluğ'un Instagram paylaşımı, yaklaşık 50 bin beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

Geçtiğimiz günlerde Etiler'deki bir klinikten çıkarken görüntülenen 35 yaşındaki güzel, "Estetiğe gelmedim. Saç bakım için haftada bir gün buraya geliyorum. Onda da size yakalanıyorum." demişti.