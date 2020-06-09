Derya Uluğ tatilde

Tatile çıkan şarkıcı Derya Uluğ, bikinili fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Koronavirüs salgınından korunmak adına bir süredir önlem amaçlı evde karantinada olan şarkıcı Derya Uluğ, seyahat yasağının kalkmasının ardından soluğu Göcek'te gitti.

SEVGİLİSİYLE GİTTİ

Bir süredir aşk yaşadığı müzisyen sevgilisi Asil Gök ile sıcak havanın tadını çıkaran Uluğ, teknede kırmızı bikinisiyle verdiği pozları güneş ve bikini emojisi ile sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Derya Uluğ'un paylaşımları çok sayıda beğeni alırken, kimi takipçileri ise aşırı zayıflığını çirkin bulduğunu yazdı.

Zayıflığı sebebiyle eleştirilen 34 yaşındaki şarkıcı, o yorumlara yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Uluğ, konuyla ilgili şunları söyledi:

"UMRUMDA DEĞİL"

"İnsanların kilolarına laf söyleyip, bunu alay konusu ederken zayıf olduğum için bana 'kemik torbası' demeniz büyük ironi. Sağlıklı olduğum için Allah'a şükrederken sizin ne düşündüğünüz umurumda değil."