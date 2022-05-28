Derya Uluğ ve Funda Arar, Isparta konserine çıkmayacak

Isparta konseri iptal edilen şarkıcı Melek Mosso'ya meslektaşları Derya Uluğ ve Funda Arar'dan destek geldi.

Şarkıcı Melek Mosso, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir konserde kadınların kıyafetlerini eleştirenlere tepki gösterdi.

Mosso, şarkı arasında uçuş uçuş olan elbisesini savurarak, "Açmak istiyorsanız açın, konuşmak istiyorsanız konuşun. Kimsenin nasıl davranmanız gerektiğini, ne yapmanız gerektiğini, nasıl giyinmeniz gerektiğini söylemesine ihtiyacınız yok kızlar. Sizin kendi kanatlarınız var. Kimsenin kanatları altında durmaya ihtiyacınız yok." dedi.

Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında sanatçı Melek Mosso, 3 Haziran da kentte bir konser verecekti.

Açıklamaları sonrası konseri iptal edildi.

Derya Uluğ ve Funda Arar'dan Melek Mosso'ya destek

Bunun üzerine festivalde sahne alacak diğer sanatçılar Derya Uluğ ile Funda Arar da, Melek Mosso'ya destek oldu.

Sahneye çıkmayacaklarını açıkladılar

Derya Uluğ ve Funda Arar , sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarda konsere çıkmayacaklarını açıkladı.

Melek Mosso'dan kadınlara: Açmak istiyorsanız açın VİDEO ARŞİV