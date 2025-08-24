Derya Uluğ'dan Filistin'e destek: Mazlumların sesi olacağız

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, uluslararası kamuoyundan da tepki çekmeye devam ediyor.

Erzurum'da konser veren şarkıcı Derya Uluğ da, Gazze'de Filistinlilerin yaşadığı felakete dikkat çekti.

"MAZLUMLARIN SESİ OLACAĞIZ BU SAHNEDE"

Uluğ, her yerde aynı şeyleri söylemeye devam edeceğini belirterek şöyle konuştu:

Gazze’de zulme uğrayan, sadece savaştan dolayı değil, açlıkla da sınanan bütün mazlumların sesi olacağız bu sahnelerde.

"FİLİSTİN'DE İNSANLAR ÖLDÜĞÜNDE AYNI ACIYI HİSSEDİYORUM"

Sanatçı, sözlerini şöyle sürdürdü:

Filistin’de insanlar öldüğünde aynı acıyı hissediyorum. Artık hep birlikte toplum olarak bu acıları hissetmemeyi diliyorum, mutlu olmayı diliyorum. Kimse yok yere bu hayattan koparılmasın istiyorum. Ama her kayıp yaşandığında biz de buna karşı çıkmaya, sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.”

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Derya Uluğ’un bu sözlerinin yer aldığı video, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Binlerce beğeni alan paylaşım, çok sayıda kullanıcı tarafından da destek mesajlarıyla paylaşıldı.