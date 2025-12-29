Seda Sayan film açıklaması: "Filmim olursa gelinim İlayda oynasın"

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Seda Sayan, önceki akşam eşi Çağlar Ökten’i dinlemeye gitti. Çift, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"GELİNİM İLAYDA OYNASIN"

Sayan, “Hayatınız film olsa sizi kim oynasın?” sorusuna önce espriyi patlatarak “Serenay Sarıkaya” diyerek güldü. Ardından “Yanlış anlaşılmasın, Serenay’ı çok severim ama film olursa gelin adayım İlayda Alişan oynar” dedi.

Sayan’ın Marilyn Monroe’ye benzetilmesiyle ilgili soruya ise Çağlar Ökten’den iddialı bir yanıt geldi. Ökten “Benim karım ondan daha güzel. Bir kere onun boyu kısa” dedi.

Sayan da espriyi sürdürerek, “Boy farkı var aramızda, fark atarım yani. Bence ben daha iyiyim” ifadelerini kullandı.

Yılbaşı programıyla ilgili de Sayan, yeni yılı eşiyle Ataşehir’de birlikte sahnede karşılayacaklarını söyledi.