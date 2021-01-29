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    Derya Uluğ'un korku dolu anlar

    Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sahnede en utandığı anı anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 29.01.2021 - 08:00
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    Derya Uluğ'un korku dolu anlar

    "Okyanus" isimli şarkısıyla şöhreti yakalayan Derya Uluğ, Instagram hesabından hayranlarının sorularını cevapladı.

    Sahnede yaşadığı en utanç verici olayın sorulması üzerine şarkıcı, şu yanıtı verdi:

    "UNUTAMAM"

    “İki sene önce yılbaşındaki kostümüm kristal boncuklardan yapılmıştı. Konsere üç dakika kala sökülmeye başladı ve üzerimden dökülüşünü izledim. Korkuyla şarkı söyledim. Unutamam...”

    Derya Uluğ un korku dolu anlar #1

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