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Derya Uluğ'un korku dolu anlar
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sahnede en utandığı anı anlattı.
- Haber Merkezi
- 29.01.2021 - 08:00
"Okyanus" isimli şarkısıyla şöhreti yakalayan Derya Uluğ, Instagram hesabından hayranlarının sorularını cevapladı.
Sahnede yaşadığı en utanç verici olayın sorulması üzerine şarkıcı, şu yanıtı verdi:
"UNUTAMAM"
“İki sene önce yılbaşındaki kostümüm kristal boncuklardan yapılmıştı. Konsere üç dakika kala sökülmeye başladı ve üzerimden dökülüşünü izledim. Korkuyla şarkı söyledim. Unutamam...”