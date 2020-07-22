Yayınlandığı döneme damga vuran 'Doktorlar' dizisinin oyuncuları Devrim Nas ile Bekir Aksoy yıllar sonra bir araya geldi.

Tatilde çıkan oyuncu Devrim Nas,'Doktorlar' dizisinde rol aldığı Bekir Aksoyile bir araya geldi. Nas, o ana dair bir fotoğrafı sosyal medya hesabından hesabından paylaştı.

"30 YILDIR DOSTUZ"

Nas, paylaşımına; "Buluşma... Gün kızıla kavuşurken tuzu üstünde hafif bir esinti denizden bu yana... Sohbetlerimizin arasındaki suskunluklara çocuklarımızın heyecanlı, neşeli sesleri karışıyor artık... Evet, Doktorlar bizim için kıymetli bir iş... Ama bunun dışında otuz yıla uzanıyor dostluğumuz... Büyümek... Yaş almak... Durulmak, ama yerinde saymamak... Sadeleşmek... Böylesi iyi, hoş... Şükür ve minnet... Dileğim bu, herkes için de..." notunu düştü. İkilinin fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Dokuz yıl önce final yapan 'Doktorlar' dizisinde; Devrim Nas 'Doktor Arslan'a Bekir Aksoy ise 'Doktor Suat' karakterine hayat vermişti.