Devrim Özkan ve Lucas Torreira, Muslera ile yemeğe çıktı

Haber Merkezi

Güzel oyuncu Devrim Özkan, geçtiğimiz aylarda uzun süredir ayrı kaldığı Lucas Torreira ile barıştı.

Aşklarını sosyal medyadan paylaşan ve nikah masasına oturacakları konuşulan ikili, dün akşam yemekte bir araya geldi.

İkiliye Lucas'ın takım arkadaşı Fernando Muslera ve yakın arkadaşları eşlik etti.

DEVRİM ÖZKAN PAYLAŞTI

Ünlü oyuncu, önce Muslera ile birlikte çekilen bir fotoğrafını "Efsanemiz Nando" notuyla paylaştı

Ardından sevgilisi Lucas Torreira ile bir fotoğrafını paylaşan Devrim Özkan; "Ve aşkım" ifadesini kullandı.

Devrim Özkan, Lucas Torreira ve Fernando Muslera, geçtiğimiz günlerde de yine buluşmuş, birlikte tenis oynayarak keyifli anlar geçirmiş ve bu anlarını da takipçileriyle paylaşmıştı.