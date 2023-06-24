Devrim Özkan ve Lucas Torreria Miami'de

Son olarak "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" dizisinde Songül karakteriyle beğeni toplayan Devrim Özkan, gündemine iddiasıyla düştü.

Instagram'ı oldukça aktif kullanan Devrim Özkan, setlerin ardından soluğu tatilde aldı.

Miami'ye giden Özkan'ın yanındaki isim ise şoke etti.

Yakalandılar

Galatarasaray taraftarı Devrim Özkan, geçen aylarda takımın yıldız ismi Lucas Torreria ile anılmıştı.

Devrim Özkan ve Lucas Torreria Miami'de

Birlikte eğlendikleri pozları basına yansıyan ikili, aşk iddialarına sessiz kalmıştı.

Devrim Özkan ve Lucas Torreria Miami'de

Lucas Torreira ve Devrim Özkan, Miami'de beraber tatile çıktı. İkilinin samimi görüntüleri objektiflere yansıdı.

Devrim Özkan ve Lucas Torreria Miami'de
Devrim Özkan ve Lucas Torreria Miami'de