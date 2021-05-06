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    Devrim Özkan’dan İlayda Alişan'a aldatma göndermesi

    Oyuncu Devrim Özkan, erkek arkadaşı Halit Özgür Sarı'nın kendisini İlayda Alişan ile aldattığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2021 - 07:45
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    Devrim Özkan’dan İlayda Alişan'a aldatma göndermesi

    "Kardeşlerim" dizisinde oynayan Halit Özgür Sarı ile "Masumiyet"in yıldızı İlayda Alişan aşk yaşamaya başladı. Ünlü çiftin birlikteliği yeni iddiaların da ortaya çıkmasına neden oldu.

    "ALDATILDIM"

    Son olarak "Ramo"da oynayan Devrim Özkan, eski erkek arkadaşı Halit Özgür Sarı ile yakın arkadaşı İlayda Alişan'ın kendisini aldattığını iddia etti.

    ALLAH'A HAVALE ETTİ

    Hem dostu hem de sevgilisi tarafından ihanete uğrayan Devrim Özkan, ne kadar çok sevse de ilişkisini nasıl bitirdiğini takipçilerine anlattı. İki tarafın da bu durumu inkar ettiğini belirten genç oyuncu, ''İyi ve şerefli insanlar umarım hala vardır" diyerek eski sevgilisini ve eski dostunu Allah'a havale ettiğini söyledi.

     

    Devrim Özkan’dan İlayda Alişan a aldatma göndermesi #1

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