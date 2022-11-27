Didem Soydan, Burak Deniz ile ayrılık iddialarını yalanladı

İlişkileri uzun yıllardır süren çiftin ayrıldığı yönündeki söylentilere Didem Soydan yanıt verdi. Soydan 'Tamamen izleyici kitlesinin uydurduğu bir yalan' dedi.

Ünlü manken Didem Soydan ve oyuncu Burak Deniz ilişkisinde her geçen gün yeni bir iddia oraya atılıyor.

İlişkilerine 2019 yılında başladıkları bilinen çift hakkında, geçtiğimiz günlerde ayrılık haberleri ortaya çıkmıştı.

Burak Deniz'in, Adana'daki çekimler esnasında, oyuncu Serenay Sarıkaya ile yakınlaştığı iddia edildi.

Söylentiler doğrultusunda konu hakkında yalanlama gecikmezken, Soydan ve Deniz'in ilişkilerinin sonlandığı konuşuldu.

"Tamamen izleyici kitlesinin uydurduğu bir yalan"

Manken Didem Soydan, iddialara açıklık getirdi.

Beşiktaş Akaretler'de gazetecilere yakalanan Soydan, sevgilisi ile ayrılmadığını açıkladı.

Didem Soydan “Her şey yolunda ayrılmadık. Aramızda hiç bir sorun yok, olmadı. Tamamen izleyici kitlesinin uydurduğu bir yalan” diyerek yoluna devam etti.