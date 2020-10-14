Didem Soydan, Burak Deniz ile görüntülendi

Didem Soydan, Burak Deniz ile görüntülendi

Ünlü model Didem Soydan, adı aşk dedikodularına karışan oyuncu Burak Deniz ile kameralara yakalandı.

Ümlü model Didem Soydan ve oyuncu Burak Deniz arasında aşk dedikoduları çıkmıştı.

Magazinburada.net'in özel haberine göre Geçtiğimiz akşam İbrahim Selim'in programına katılan Burak Deniz, çekim sonrası soluğu Didem Soydan'ın evinde aldı.

KAMERALARA YAKALANDILAR

Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan ikili sabah evden birlikte çıktı. O sıralarda kameralara yakalanan ikilinin arasındaki aşk dedikodularının doğru olduğu anlaşıldı.

AŞK İDDİALARIYLA GÜNDEMDEYDİLER

Didem Soydan ve Burak Deniz'in aşk yaşadığı iddiaları, iki aydır gündemden düşmüyordu.

Güzel model, bir süredir sosyal medya paylaşımlarıyla hayatında biri olduğunun sinyalini veriyordu.

Burak Deniz kampta arkadaşıyla birlikte bir fotoğraf paylaşmıştı. Soydan da aynı kişiyle aynı yerde fotoğraf atınca kampa birlikte gittikleri düşünülmüştü.