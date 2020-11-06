Didem Soydan hastaneye kaldırıldı

Burak Deniz ile yeni bir aşka yelken açan Didem Soydan, önceki akşam apar topar hastaneye kaldırıldı.

Yakışıklı oyuncu Burak Deniz'le aşk yaşayan Didem Soydan, apandisit nedeniyle acile kaldırıldı. Nişantaşı'ndaki Amerikan Hastanesi'ne giriş yapan çift, yaklaşık üç saat hastanede kaldı.

Apandisiti şişen Soydan'a acil müdahale yapılırken, sevgilisi Burak Deniz kendisini saatlerce hastane koridorunda bekledi.

SEVGİLİSİ YALNIZ BIRAKMADI

Bir süre sonra tek başına çıkan ünlü oyuncu, "Didem'in durumu şu an iyi. Bu gece burada kalacağız" diyerek, hastaneye girdi.

Burak Deniz, geceyi hastanede sevgilisi Didem Soydan'ın yanında geçirdi.