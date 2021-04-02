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- Didem Soydan koronavirüse yakalandı
Didem Soydan koronavirüse yakalandı
Hafta başında koronavirüs testi pozitif çıkan Burak Deniz'in ardından sevgilisi Didem Soydan da koronavirüs oldu.
- Haber Merkezi
- 02.04.2021 - 11:40
- Güncelleme : 02.04.2021 - 11:51
Maraşlı'da başrol oynayan Burak Deniz koronavirüse yakalandı. Çekimlerin durdurulduğu sette çalışanlara test yapıldı. Deniz'in ardından bir kötü haber de Didem Soydan'dan geldi.
BİRLİKTE KARANTİNADALAR
Koronvirüs testi pozitif çıkan ünlü manken Didem Soydan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Birlikte karantinada olan ikili, hastalığı hafif semptomlarla atlatıyor.