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    Didem Soydan koronavirüse yakalandı

    Hafta başında koronavirüs testi pozitif çıkan Burak Deniz'in ardından sevgilisi Didem Soydan da koronavirüs oldu.
    • Haber Merkezi
    • 02.04.2021 - 11:40
    • Güncelleme : 02.04.2021 - 11:51
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    Didem Soydan koronavirüse yakalandı

    Maraşlı'da başrol oynayan Burak Deniz koronavirüse yakalandı. Çekimlerin durdurulduğu sette çalışanlara test yapıldı. Deniz'in ardından bir kötü haber de Didem Soydan'dan geldi.

    BİRLİKTE KARANTİNADALAR

    Koronvirüs testi pozitif çıkan ünlü manken Didem Soydan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Birlikte karantinada olan ikili, hastalığı hafif semptomlarla atlatıyor.

    Didem Soydan koronavirüse yakalandı #1

    Didem Soydan koronavirüse yakalandı #2

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