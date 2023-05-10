Didem Soydan dilek tuttu: Çıplak fotoğraf göndermeyin Sosyal medya hesabından mum üflediği anı paylaşan ünlü manken, kendisine müstehcen fotoğraf gönderen takipçileri için dilek tuttu.

ensonhaber.com

Sosyal medya paylaşımlarıyla en fazla dikkat çeken isimlerden biri de manken Didem Soydan.

Sık sık frikik pozlarıyla gündeme gelen ve tarzıyla adından söz ettiren Soydan, aşk hayatıyla da sıkça konuşuluyor.

Aktif olarak paylaşımlar yapan ve takipçileriyle de etkileşim halinde olan Soydan, pozlarıyla zaman zaman eleştirilerin odağında oluyor.

Mum üfledi

'Çıplak poz' mesajları alan ve bu anları hesabından da paylaşarak tepki gösteren genç manken, yeni bir paylaşımda bulundu.

Hafta sonu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın düğününe katılan Soydan, mum üflerken poz verdi.

"Bana çıplak fotoğraf gönderme"

Gözlerini kapatarak dilek tutan Didem Soydan paylaşımına, "Bana çıplak fotoğraf gönderme." notu düştü.

Bu ifadesiyle kendisine sık sık müstehcen fotoğraflar geldiğini gözler önüne seren Soydan, bir kez daha gündem oldu.