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- Didem Soydan'a Serenay Sarıkaya'yı sordular
Didem Soydan'a Serenay Sarıkaya'yı sordular
Burak Deniz ile Serenay Sarıkaya'nın aşk iddiasına Didem Soydan'dan açıklama geldi.
- Haber Merkezi
- 26.09.2022 - 09:43
- Güncelleme : 26.09.2022 - 09:52
Podyumların en ünlü mankenlerinden Didem Soydan, önceki gün yakın dostu Umut Eker’le Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı.
Burak Deniz’in yeni projesinde birlikte rol aldığı Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı da öne sürülmüş, Sarıkaya iddiayı yalanlamıştı.
"Konuşmak istemiyorum"
Didem Soydan, konuyla ilgili soruları “Konuşmak istemiyorum, ne açıkladılarsa doğrudur.” diyerek yanıtsız bıraktı.