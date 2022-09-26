Petrol
84.6
-0.51%
Euro
17.8936
0.28%
Dolar
18.4463
0.18%
Altın
977.61
0.46%
Borsa
33
0.57%
Bitcoin
352.206
-0.40%
BTXN Coin
10.41
12.78%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Açık 12 C

    Didem Soydan'a Serenay Sarıkaya'yı sordular

    Burak Deniz ile Serenay Sarıkaya'nın aşk iddiasına Didem Soydan'dan açıklama geldi.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2022 - 09:43
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 09:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Didem Soydan'a Serenay Sarıkaya'yı sordular

    Podyumların en ünlü mankenlerinden Didem Soydan, önceki gün yakın dostu Umut Eker’le Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı.

    Burak Deniz’in yeni projesinde birlikte rol aldığı Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı da öne sürülmüş, Sarıkaya iddiayı yalanlamıştı.

    Didem Soydan a Serenay Sarıkaya yı sordular #1

    "Konuşmak istemiyorum"

    Didem Soydan, konuyla ilgili soruları “Konuşmak istemiyorum, ne açıkladılarsa doğrudur.” diyerek yanıtsız bıraktı.

    Didem Soydan a Serenay Sarıkaya yı sordular #2

    Didem Soydan a Serenay Sarıkaya yı sordular #3


    İlginizi Çekebilir

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?
    Advertorial

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?

    Sancar SİDA, ilk testlerini başarıyla tamamladı
    Gündem

    Sancar SİDA, ilk testlerini başarıyla tamamladı

    Samsunspor, Hüseyin Eroğlu ile sözleşme imzaladı
    Futbol

    Samsunspor, Hüseyin Eroğlu ile sözleşme imzaladı

    Görüş Bildir