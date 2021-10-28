Euro
11.0669
0.36%
Dolar
9.5443
0.68%
Altın
552.55
0.84%
Borsa
1.519
0%
Bitcoin
566.000
-2.35%
BTXN Coin
23.57
9.98%
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    Didem Soydan'da ayrılık sonrası fotoğrafları

    Burak Deniz'le olan ilişkisi biten Didem Soydan, yeni fotoğraflar paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2021 - 08:39
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 09:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Didem Soydan'da ayrılık sonrası fotoğrafları

    Ünlü manken Didem Soydan, sosyal medya hesabından verdiği birbirinden cesur pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

    BURAK DENİZ BİTTİ

    Geçtiğimiz günlerde oyuncu sevgilisi Burak Deniz ile ilişkisini sonlandıran Didem Soydan, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

    İç giyim markalarıyla iş birliği yaparak adından söz ettiren Soydan, yine bir marka için yaptığı paylaşımlarıyla nefes kesti. Soydan'ın fotoğraflarına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

    Didem Soydan da ayrılık sonrası fotoğrafları #1Didem Soydan da ayrılık sonrası fotoğrafları #2

    Didem Soydan da ayrılık sonrası fotoğrafları #3

    Didem Soydan da ayrılık sonrası fotoğrafları #4

    Didem Soydan da ayrılık sonrası fotoğrafları #5

    Didem Soydan da ayrılık sonrası fotoğrafları #6

    Didem Soydan da ayrılık sonrası fotoğrafları #7

    Didem Soydan da ayrılık sonrası fotoğrafları #8

    Didem Soydan da ayrılık sonrası fotoğrafları #9

    Didem Soydan da ayrılık sonrası fotoğrafları #10

    Didem Soydan da ayrılık sonrası fotoğrafları #11

    Didem Soydan da ayrılık sonrası fotoğrafları #12

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir