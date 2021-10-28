Didem Soydan'da ayrılık sonrası fotoğrafları

Burak Deniz'le olan ilişkisi biten Didem Soydan, yeni fotoğraflar paylaştı.

Ünlü manken Didem Soydan, sosyal medya hesabından verdiği birbirinden cesur pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

BURAK DENİZ BİTTİ

Geçtiğimiz günlerde oyuncu sevgilisi Burak Deniz ile ilişkisini sonlandıran Didem Soydan, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

İç giyim markalarıyla iş birliği yaparak adından söz ettiren Soydan, yine bir marka için yaptığı paylaşımlarıyla nefes kesti. Soydan'ın fotoğraflarına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.