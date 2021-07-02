Didem Soydan'dan evlilik açıklaması

37 yaşındaki Didem Soydan, ailesinin kendisinden ümidi kestiğini söyledi.

Manken ve model Didem Soydan, Armağan Çağlayan’ın YouTube’de yayınlanan programına konuk oldu. Soydan, katıldığı programda özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Burak Deniz ile yaşadığı ilişki ile sık sık gündeme gelen ünlü model Didem Soydan, programda çarpıcı açıklamalarda bulundu:

"AİLEM TORUN İSTİYOR"

"Ailem benden ümidi kesti. Bana geçen gün şey dediler. 'Biliyorum sen evlenmeyeceksin ama çocuk yapsan’ ben de dedim ki eee anne – babasız nasıl büyüyecek? Onlarda dedi ki ‘siz nasıl büyüdünüz biz bakarız’” şeklinde konuştu.