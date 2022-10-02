Didem Soydan'dan imaj değişikliği

Özel hayatıyla magazim gündeminde yerini alan model Didem Soydan, imaj değişikliğine gitti. Soydan, uzun süredir kullandığı sarı saçlarına veda etti.

Model Didem Soydan, son dönemlerde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde.

Oyuncu Burak Deniz ile bir dargın bir barışık yaşadığı ilişkisiyle gündeme gelen Didem Soydan'a, geçtiğimiz günlerde sevgilisinin 'Şahmeran' dizisindeki rol arkadaşı Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı iddialarıyla ilgili sorular yöneltildi.

"Konuşmak istemiyorum"

Nişantaşı'nda görüntülenen Soydan konuyla ilgili, "Hakkımda çıkan iddia doğru değildir. Lütfen canınız sıkıldıkça üzerimden iddialar üretmeyin." açıklamasını yapan Sarıkaya'ya katılarak, "Konuşmak istemiyorum. Ne açıkladılarsa doğrudur." yanıtını verdi.

Sarı saçlarına veda etti

Didem Soydan, tüm bu yaşananların ardından geçtiğimiz günlerde, imaj değişikliğine gitti.

Uzun zamandır sarıya boyatarak kullandığı saçlarını koyu tonlara çeviren Didem Soydan, yeni saç rengini Instagram hesabından yayınladığı paylaşımla takipçilerinin beğenisine sundu.