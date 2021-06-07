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- Didem Soydan'dan mayolu paylaşım
Didem Soydan'dan mayolu paylaşım
Ünlü manken Didem Soydan, leoparlı mayosuyla yine gündem olmayı başardı.
- Haber Merkezi
- 07.06.2021 - 08:59
- Güncelleme : 07.06.2021 - 09:29
Yakışıklı oyuncu Burak Deniz ile yaşadığı aşkla konuşulan model Didem Soydan, sezonu Bodrum'da açtı.
SEZON AÇILDI
Ünlü model, sosyal medya hesabından leopar desenli mayosuyla pozlarını paylaştı. Güzelliğiyle iltifat mesajları alan Soydan, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Sevgilisi Burak Deniz'in olmadığı tatilde modele, Umut Eker ve Umut Yıldırım eşlik ediyor.