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    Didem Soydan'dan mayolu paylaşım

    Ünlü manken Didem Soydan, leoparlı mayosuyla yine gündem olmayı başardı.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2021 - 08:59
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 09:29
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    Didem Soydan'dan mayolu paylaşım

    Yakışıklı oyuncu Burak Deniz ile yaşadığı aşkla konuşulan model Didem Soydan, sezonu Bodrum'da açtı.

    SEZON AÇILDI

    Ünlü model, sosyal medya hesabından leopar desenli mayosuyla pozlarını paylaştı. Güzelliğiyle iltifat mesajları alan Soydan, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

    Sevgilisi Burak Deniz'in olmadığı tatilde modele, Umut Eker ve Umut Yıldırım eşlik ediyor.

    Didem Soydan dan mayolu paylaşım #1

     

    Didem Soydan dan mayolu paylaşım #2

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