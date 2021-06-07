Didem Soydan'dan mayolu paylaşım

Ünlü manken Didem Soydan, leoparlı mayosuyla yine gündem olmayı başardı.

Yakışıklı oyuncu Burak Deniz ile yaşadığı aşkla konuşulan model Didem Soydan, sezonu Bodrum'da açtı.

SEZON AÇILDI

Ünlü model, sosyal medya hesabından leopar desenli mayosuyla pozlarını paylaştı. Güzelliğiyle iltifat mesajları alan Soydan, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Sevgilisi Burak Deniz'in olmadığı tatilde modele, Umut Eker ve Umut Yıldırım eşlik ediyor.