Didem Soydan'ın eski sevgilisi Can Bonomo'dan manidar paylaşım Didem Soydan'ın ortalığı karıştıran itirafının ardından Can Bonomo, sosyal medya hesabından manidar bir paylaşımda bulundu.

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Her yaptığı ve her söylediği olay olan ünlü isimlerden 38 yaşındaki manken Didem Soydan, katıldığı bir Youtube programında yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.

"Çocuk istemişti, ben istememiştim o nedenle ayrıldık. Hala aşık olduğum kişi evli ve ailesi var" diyen Soydan'ın bu itirafı akıllara bir dönem aşk yaşadığı Can Bonomo'yu getirdi.

"Ağla şimdi sonsuza kadar"

Bu itirafın ardından Can Bonomo'dan manidar bir paylaşım geldi.

Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından "Ağla şimdi sonsuza kadar" şarkısını paylaştı.

Yıllardır oyuncu Öykü Karayel ile evli olan Can Bonomo'nun Roman adında da bir oğlu var.