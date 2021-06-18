Didem Soydan'ın sigara pişmanlığı

Ünlü model Didem Soydan, sigara içtiği için utandığını söyledi.

Bir güzellik fuarının açılışına katılan ünlü manken Didem Soydan, makyaj sanatçısı Fezi Altun ile birlikte güzellik ve makyaja dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

"ÇOK MUTLUYUM"

Pandemi dönemi sonrası gerçekleşen ilk güzellik fuarı olduğunu belirten Soydan, "Burada olmaktan o kadar mutluyum ki anlatamam. Umarım artık pandemiyi hayatımızdan tamamen çıkartırız da işlerimize bakarız." dedi.

"İNSANIN CİLDİNİ ETKİLİYOR"

Güzellikle ilgili sırlarını açıkladığı sırada sigaradan dert yakınan model, "Sigara içtiğim için utanıyorum. Çünkü o kadar etkiliyor ki insanın cildini. Onun dışında uykuma, beslenmeme çok dikkat ederim. Bir de sigaraya bırakırsam benden iyisi yok." diye konuştu.

"KİM NE DEMİŞ UMRUMDA DEĞİL"

Soydan, "Sosyal medyada olumlu olumsuz yorumlar yapılıyor, bunlardan hiç rahatsız oluyor musunuz?" sorusuna, "Altı yıldır fotoğraflarımı yoruma kapalı tutuyorum, o yüzden benim için hiçbir önemi yok kim ne demiş." yanıtını verdi.

Burak Deniz ile ilişkilerini noktaladıkları konuşulan Didem Soydan, ayrılığın nedeni olarak ise Deniz'in rol arkadaşı Alina Boz'u kıskandığı iddialarının hatırlatılması üzerine, "Özel hayatımla ilgili konuşmuyorum biliyorsunuz, benden laf alamazsınız." diyerek, soruları geçiştirdi.