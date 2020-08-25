Didem Uzel: Allah ABD’deki hastanelere düşürmesin

ABD'ye yerleşen oyuncu Didem Uzel Sarı, koronavirüsten dolayı Türkiye'ye döndüklerini söyledi.

Eşi Selim Sarı ile 2012 yılında evlendikten sonra ABD'ye yerleşen oyuncu Didem Uzel Sarı, Türkiye'ye neden döndüklerini açıkladı.

Uzun bir süredir yaşamını ABD’nin Miami şehrinde devam ettiren Didem Uzel, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında ABD’nin sağlık hizmetine isyan etti.

"TÜRKİYE'DE HER ŞEY KONTROL ALTINDA GİBİ"

Ünlü oyuncu, "Malum bütün dünyada salgın var ABD dünyanın merkezi. Haziran itibariyle bizim oradaki bütün arkadaşlarımız Türkiye'ye dönmüştü. Biz seyahat etmekten korktuk. İstanbul ve yazlık yerlerde herkes akın etmesi de korkutuyor. İlk olarak bekleyip, görmek istedik ve Türkiye'de her şey kontrol altında gibi ama Eylül ve Ekim ayını da görmek gerekiyor. Amerika'da bunu tek başına sürdürebilmek çok zor. Ailemiz olmadan üçümüz tek başına orada çekindik. Ülkemize hemen geri dönelim, Türkiye'ye bakalım dedik" ifadelerini kullandı.

"5 AYDIR KAVANOZDA GİBİYİZ"

Uzel yaptığı açıklamada; "ABD gerçekten sıkıntılı. Biz 5 aydır dışarı çıkmadığımız evin içinde kavanozda gibiydik. Dolayısıyla hiç olmazsa bu dönemde sevdiklerimizin yanında olmak istedik. Tabii en önemli konu sağlık. ABD'de benim yaşadığım tecrübelerden dolayı sağlıkla ilgili Türkiye'nin daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Mesela ABD'de pandemi hastaneleri kurulmadı. Burada devletimizin yapmış olduğu pandemi hastaneleri var. Her ne kadar yoğunluğun arttığını duysak da burası bizim ülkemiz, sağlık çok daha iyi. Oğlum Aslan ve eşim Selim ile bu süreci Türkiye'de geçirmeyi evin annesi olarak uygun gördüm ülkemize geri döndük. Çok uzun bir süre Türkiye'de kalmayı düşünüyoruz. Şartlar uygun olursa ABD'ye geri dönmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Salgın nedeniyle Türkiye’ye dönme kararı aldığını söyleyen Didem Uzel açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

"12 SAAT ACİLDE BEKLEDİK"

"Benim oğlum var ve sağlık problemleri yaşadığımızda güvende hissedemedik. Apandisit ameliyatına girmek için 12 saat acilde acılar içerisinde bekledim. Sedye ile tuvalet kapısında yatırdılar. Sabah ameliyathaneye alacakken morfini tuvalet kapısı önünde ameliyat kıyafeti verip 'giyin gel' dediler. Bu bahsettiğim çok iyi bir hastanede ve 3 sene önce pandemi yokken tecrübe ettiğimiz bir durum. Yaşadıklarımı size anlatamam. Allah kimseyi Amerika’da acile düşürmesin. Ufacık bir şey için saatlerce bekliyorsunuz. Türkiye'de böyle bir şey yok. Soğuk aldınız ve hastasınız doktor size randevuyu 1 ay sonra veriyor. Bu şartlarda sistemin çökmesi çok normal. Çocuğumuzun geleceğini ve sağlığını düşündüğümüz için biz bu dönemi daha sağlıklı ve mutlu olacağımız için ülkemizde geçirmeyi daha uygun gördük. Dönmeyi düşünmüyoruz. İnşallah dönmek zorunda kalmayalım"