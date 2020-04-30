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    Didem Uzel: Renkli birkaç huni bakayım

    Evlendikten sonra Miami'de yaşayan Didem Uzel, karantina günlerinin nasıl geçtiğini anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2020 - 07:37
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    Didem Uzel: Renkli birkaç huni bakayım

    Amerika’da yaşayan Didem Uzel önceki gün oğlu Aslan’la çekilen bir karesini Instagram hesabına yükledi.

    "OKULLARIN AÇILMASINA DAHA ÇOK VAR"

    Koronavirüs salgını nedeniyle evden dışarı çıkmadıklarını söyleyen Uzel, “Pandemiyi çok ciddiye aldığımızdan, evden hiç çıkmıyoruz. Artık şortlarımın ucuna falan yapışmaktan daha çok böyle sarmalanmış bir şekilde yaşıyoruz. Bugün yapılan açıklamaya göre okullar sonbahardan önce açılmayacak. Kendime gidip renkli birkaç huni bakayım ben. Bu sene lazım olacak” dedi.

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