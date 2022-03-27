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    Dila Tarkan'ın düğününde en dikkat çeken isim: Şeyma Subaşı

    Dağhan Doğruer'le nikah masasına oturan yakın arkadaşı Dila Tarkan'ın Yunanistan'daki düğününe katılan Şeyma Subaşı, sırt dekolteli elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine topladı.
    • Haber Merkezi
    • 27.03.2022 - 09:06
    • Güncelleme : 27.03.2022 - 09:23
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    Dila Tarkan'ın düğününde en dikkat çeken isim: Şeyma Subaşı

    Yaklaşık 3 yıldır beraber olan sosyetik güzel Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer dünyaevine girdi.

    Genç çift Yunanistan'da 300 kişinin katılımıyla 2 gün süren görkemli bir düğün yaptı.

    NİKAH ATİNA'DAYDI

    Cuma günü Atina'da konsoloslukta nikah kıyan Tarkan ile Doğruer, o anlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

    Çift cumartesi günü ise kutlama yaparken, ikiliyi özel gününde aileleri ve dostları yalnız bırakmadı.

    ARKADAŞLARI ŞIKLIK YARIŞINA GİRDİ

    Nikahta beyaz bir takım giyen Tarkan düğünde sade bir gelinlik tercih etti.

    Düğünde Yağmur Tanrısevsin, Merve Oflaz, Nazlı Kayı Sabancı, Şeyma Subaşı ve Sibil Çetinkaya gibi isimler de yer aldı.

    Dila Tarkan ın düğününde en dikkat çeken isim: Şeyma Subaşı #1

    ŞEYMA'YA YORUM YAĞDI: GELİNİN ÖNÜNE GEÇMİŞSİN

    Gecenin en çok konuşulan ismi ise Şeyma Subaşı oldu. Geçtiğimiz günlerde Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrılan Subaşı, yakın arkadaşı için iddiali bir elbise giydi.

    Sosyal medya kullanıcıları Subaşı'na, 'Gelinin önüne geçmişsin' yorumunda bulundu.

    Dila Tarkan ın düğününde en dikkat çeken isim: Şeyma Subaşı #2

    Dila Tarkan ın düğününde en dikkat çeken isim: Şeyma Subaşı #3

    Dila Tarkan ın düğününde en dikkat çeken isim: Şeyma Subaşı #4

    Dila Tarkan ın düğününde en dikkat çeken isim: Şeyma Subaşı #5

    Dila Tarkan ın düğününde en dikkat çeken isim: Şeyma Subaşı #6

    Dila Tarkan ın düğününde en dikkat çeken isim: Şeyma Subaşı #7

    Dila Tarkan ın düğününde en dikkat çeken isim: Şeyma Subaşı #8

    Dila Tarkan ın düğününde en dikkat çeken isim: Şeyma Subaşı #9


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