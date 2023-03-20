Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu ilk kez görüntülendi Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz çifti, ilk kez yan yana görüntülendi.

Bir aydır birlikte olan ekranların başarılı oyuncularından Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz, eski aşklarına hızlı bir şekilde süngeri çekti.

Tiyatroya gittiler

Ünlü aşıklar, dün akşam Okan Bayülgen'in oynadığı "Richard" adlı tiyatro oyununu izlemeye gitti.

Beraber izlediler

Daha önce yaşadıkları ilişkileri ile magazin gündemini epey meşgul eden yeni aşıklar, tiyatroyu birlikte izledi.

Eski aşklar unutuldu

Mert Yazıcıoğlu yıllardır birlikte olduğu Afra Saraçoğlu'ndan geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı.

Dilan Çiçek Deniz de kısa bir süre önce İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile yollarını ayırmıştı.