Dilan Çiçek Deniz İspanyolca öğreniyor

Artık yurt dışı işlerine ağırlık vermek isteyen Dilan Çicek Deniz, dil derslerine başladı.

Ekranların aranan oyuncusu Dilan Çiçek Deniz, ara verdiği İspanyolca eğitimine yeniden başladı.

YURT DIŞINDAKİ HAYRANLARI İSPANYOLCA KONUŞUYOR

İspanyolca konuşulan coğrafyalarda hatırı sayılır bir hayran kitlesi olan oyuncu, Türkiye-İspanya ortak yapımı bir projede yer almak için 2016 yılında İspanyolca dersleri almaya başlamıştı. Dilini bir hayli ilerleten Deniz, pandemi nedeniyle proje iptal edilince derslere de ara vermişti.

SEVGİLİSİYLE ÖĞRENECEK

Yeniden derslere başlayan güzel oyuncuya temmuz başından beri flört ettiği ve İzlandalı yönetmen sevgilisinin de yardım ediyor. Sevgililer evde hep İspanyolca konuşuyor. Dilan Çiçek Deniz, İspanyolca öğrendikten sonra yurt dışı projelerine odaklanacak.

Deniz, bir reklam filmi için ünlü İspanyol dizisi “La Casa Del Papel”deki karakterlerden birini canlandırmıştı.