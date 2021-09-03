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    Dilan Çiçek Deniz İspanyolca öğreniyor

    Artık yurt dışı işlerine ağırlık vermek isteyen Dilan Çicek Deniz, dil derslerine başladı.
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2021 - 07:44
    • Güncelleme : 03.09.2021 - 07:55
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    Dilan Çiçek Deniz İspanyolca öğreniyor

    Ekranların aranan oyuncusu  Dilan Çiçek Deniz, ara verdiği İspanyolca eğitimine yeniden başladı.

    YURT DIŞINDAKİ HAYRANLARI İSPANYOLCA KONUŞUYOR

    İspanyolca konuşulan coğrafyalarda hatırı sayılır bir hayran kitlesi olan oyuncu, Türkiye-İspanya ortak yapımı bir projede yer almak için 2016 yılında İspanyolca dersleri almaya başlamıştı. Dilini bir hayli ilerleten Deniz, pandemi nedeniyle proje iptal edilince derslere de ara vermişti.

    SEVGİLİSİYLE ÖĞRENECEK

    Yeniden derslere başlayan güzel oyuncuya temmuz başından beri flört ettiği ve  İzlandalı yönetmen sevgilisinin de yardım ediyor. Sevgililer evde hep İspanyolca konuşuyor. Dilan Çiçek Deniz, İspanyolca öğrendikten sonra yurt dışı projelerine odaklanacak.

    Deniz, bir reklam filmi için ünlü İspanyol dizisi “La Casa Del Papel”deki karakterlerden birini canlandırmıştı.

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    Dilan Çiçek Deniz İspanyolca öğreniyor #2Dilan Çiçek Deniz İspanyolca öğreniyor #3Dilan Çiçek Deniz İspanyolca öğreniyor #4

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