Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle Bodrum'da jet ski turu yaptı

Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle Bodrum'da jet ski turu yaptı

Geçtiğimiz yıl İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson'la başladığı ilişkisini sürdüren oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Bodrum sahilinde jet ski turu yaparken görüldü.

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başladığı sevgilisi Thor Saevarsson'la Bodrum'a tatile çıktı.

Deniz ile Saevarsson, önceki gün tatil için geldikleri Bodrum’da, konakladıkları otelin sahilinde görüntülendi. İkili, el ele tutuşarak otelin su sporları alanına geldi.

Jet skiyle açıldılar

İlerleyen saatlerde Deniz ile Saevarsson jet ski ile denize açıldı. Saevarsson, jet ski ile hünerlerini sergiledi.

Ardından da Dilan Çiçek Deniz, direksiyona geçti. İkilinin eğlenceli anları objektiflere böyle yansıdı.