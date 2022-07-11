Petrol
104.41
-2.44%
Euro
17.5543
-0.25%
Dolar
17.3301
0.32%
Altın
968.05
0.01%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
361.232
-3.21%
BTXN Coin
7.48
4.32%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle Bodrum'da jet ski turu yaptı

    Geçtiğimiz yıl İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson'la başladığı ilişkisini sürdüren oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Bodrum sahilinde jet ski turu yaparken görüldü.
    • 11.07.2022 - 11:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle Bodrum'da jet ski turu yaptı

    Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başladığı sevgilisi Thor Saevarsson'la Bodrum'a tatile çıktı.

    Deniz ile Saevarsson, önceki gün tatil için geldikleri Bodrum’da, konakladıkları otelin sahilinde görüntülendi. İkili, el ele tutuşarak otelin su sporları alanına geldi.

    Jet skiyle açıldılar

    İlerleyen saatlerde Deniz ile Saevarsson jet ski ile denize açıldı. Saevarsson, jet ski ile hünerlerini sergiledi.

    Ardından da Dilan Çiçek Deniz, direksiyona geçti. İkilinin eğlenceli anları objektiflere böyle yansıdı.

    Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle Bodrum da jet ski turu yaptı #1

    Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle Bodrum da jet ski turu yaptı #2

    Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle Bodrum da jet ski turu yaptı #3


    İlginizi Çekebilir

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Alişan'ın aklına ölen kardeşi gelince gözyaşlarını tutamadı
    Magazin

    Alişan'ın aklına ölen kardeşi gelince gözyaşlarını tutamadı

    Meteorolojiden Bursa için kuvvetli sağanak uyarısı
    İç Haber

    Meteorolojiden Bursa için kuvvetli sağanak uyarısı

    Görüş Bildir