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    Dilan Çiçek Deniz: Thor'la beraber büyüyoruz

    Kusursuz Kiracı dizisinde Mona karakteriyle dikkat çeken Dilan Çiçek Deniz, kendini anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2022 - 07:41
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    Dilan Çiçek Deniz: Thor'la beraber büyüyoruz

    Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, ELLE dergisinin Eylül sayısına konuk oldu. Deniz, hem İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile ilişkisini hem de kendini anlattı...

    İşte güzel oyuncunun verdiği röportajdan ara başlıklar:

    "Resim ruhuma iyi geldi"

    "Kendiyle vakit geçirebilen, sakin, dingin mutlu ve huzurlu bir kadınım. Yavaş yavaş resim yapmaya başladım, ruhuma çok iyi geldiğini fark ettim

    "Kitap yazmak istiyorum"

    Bir deneme kitabı yazmak istiyorum. Yazarken melankolik halim, başka evrendeki Dilan halim ortaya çıkıyor. Kendi içimde gizemli keşfedilmeyi bekleyen köşelerim var.

    Dilan Çiçek Deniz: Thor la beraber büyüyoruz #1

    "Vicdanlıyım"

    Özgür bir ortamda doğruları aktarmak için gazeteci olmak isterdim. Meraklıyım, insanlara dokunmak, dertlerine çare bulmak önemli benim için. Vicdanlıyım.

    Şöhrete kendini kaptırıp değişen insanlar gördüm. Ayaklarımı yere sağlam basıp kendi özümü kaybetmemeye çalışıyorum.

    Dilan Çiçek Deniz: Thor la beraber büyüyoruz #2

    "Beraber büyüyoruz"

    Thor çok zeki, çok şefkatli ve sevgisini korkmadan gösterebilen bir adam. Her adımımda yanımda, hep destekliyor beni. İlişkilerde sizi aşağı çekmeyen birini bulmak gerçekten çok zor. Biz beraber büyüyoruz, birbirimizi her açıdan destekliyoruz.

    Dilan Çiçek Deniz: Thor la beraber büyüyoruz #3

    "Aşk beni en iyi versiyonuma dönüştürüyor"

    Aşk beni kendimin en iyi versiyonu yapıyor. Thor benimle ilgili birçok şeyden övgüyle bahdediyor. En çok şikayetçi olduğu şey ise kendime çok yüklenmem."

    Dilan Çiçek Deniz: Thor la beraber büyüyoruz #4


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