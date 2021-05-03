Dilan Çicek Deniz'in aşk felsefesi

Alihan Ağaoğlu ile beraber olan Dilan Çicek Deniz, aşkı anlattı.

Sosyetenin ünlü isimlerinden Alihan Aloğlu ile aşk yaşayan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, aşka dair konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"İKİ TARAFI STRESE SOKUYOR"

Hayatında aşk varsa çok mutlu olduğunu söyleyen güzel oyuncu, “Aşkı ideal olarak tanımlayıp mükemmelize etme fikri bile iki tarafı da strese sokan bir şey.

"ÇOK ZAHMETLİ"

İdealer dünyasında her bireyin algıladığı deneyimlediği dünya ile gerçek arasında çok fark var. Bu iki bambaşka dünyayı ortak bir dünya haline getirmek epey zahmetli fakat bir o kadar da kıymetli.” dedi.