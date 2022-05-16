Dilan Çicek Deniz'in sevgilisi Thor nazardan korkuyor

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in Türkçe öğrenen İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson, nazara gelmekten korkuyor.

'Çukur' ve 'Alev Alev' dizilerinin ardından Burak Deniz'le başrolü paylaştığı 'Gidenler' filminde kamera karşısına geçen Dilan Çiçek Deniz, soayl medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

"Nazar değmesin be"

Yabancı damat Saevarsson nikah masasına oturmaya hazırlandığı sevgilisi Deniz'in Instagram hesabında paylaştığı kareye Türkçe "Nazar değmesin bebeğim be" diye yazıp sonuna nazar boncuğu emojisi koydu.

"Astin min"

Sevgilisinin yorumuna kayıtsız kalmayan Dilan Çiçek Deniz de karşılık olarak "Çok aşığım sana astin min" diye yazdı. 'Astin min', İzlandaca 'aşkım' demek.