Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisi Thor Saevarsson kimdir? İzlandalı damat geliyor...

Dilan Çiçek Deniz'in evlilik teklifi almasıyla birlikte sevgilisi Thor Saevarsson kimdir, nereli, kaç yaşında soruları sevenlerinin merak konusu oldu. Peki İzlandalı yönetmen Thor Saeversson kimdir?

Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson'dan Boğaz Köprüsü'nde sürpriz bir evlilik teklifi aldı.

"Evet" yanıtını vererek Saevarsson ile hayatını birleştirme kararı alan ünlü oyuncu, "Çok hazırlıksız yakalandım. Çok mutluyum, hala şoktayım. Köprü üstünde evlilik teklifi yapmasının nedeni; benim Asya'da, onun Avrupa'da olması. Onun için böyle bir sürpriz yapmış" dedi

37 yaşındaki İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson'ın daha önce evlenmiş olduğu ortaya çıktı.

Peki Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisi kim? Thor Saevarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

THOR SAEVARSSON KİMDİR?

Dilan Çiçek Deniz (26), yaklaşık 8 ay birliktelik yaşadığı Alihan Aloğlu ile ayrılık kararı almıştı. Biten ilişkisinin ardından ünlü oyuncunun, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Saevarsson, hem reklam filmi çalışmaları hem de Dilan Çiçek Deniz’le görüşmek için son dönemde sık sık Türkiye’ye geliyor.

Reykjavik'te doğan ünlü reklam yönetmeni Stockholm, Glasgow ve Londra'da büyümüştür. Cannes'daki prestijli Saatchi Yeni Yönetmenler Vitrini'ne dahil edilmiş ve en iyi 10 genç yönetmen listesinde yer almıştır. Pek çok ödülde adaylıkları vardır.

Avrupa'nın en parlak yönetmenlerinden biri olarak kabul edilen Thor Saevarsson bugüne kadar Nike, Adidas, Philips, Peugeot, Coca-Cola, Deichmann, Opel ve Skoda, Sony, McDonald's, Vodafone, Porsche, Renault gibi pek çok ünlü markalar için ödüllü reklam kampanyalarına imza atmıştır.

Daha önce evlenip boşandığı öğrenilen Thor Saevarsson 3 çocuk babasıdır.