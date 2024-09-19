Dilan Çıtak babası İbrahim Tatlıses hakkında konuştu: "Sadece mirasçıyım" Uçakta çıkardığı olayla gündemde olan şarkıcı Dilan Çıtak, uzun zamandır soyadı krizi yaşadığı babası İbrahim Tatlıses ile ilgili konuştu.

Haber Merkezi

Türk Hava Yolları'nın (THY) Bodrum-İstanbul seferini yapan uçaktaki kavga görüntüleriyle adından söz ettiğimiz Dilan Çıtak, magazin gündeminden düşmek bilmiyor.

Sürekli açıklama yapan Çıtak, şimdi de bir süredir sorunlar yaşadığı babası İbrahim Tatlıses ile ilgili konuştu.

"MİRAS HAK"

Aramızda Kalsın programına röportaj veren Çıtak, babası ile yaşadığı soyadı krizi hakkında konuştu.

Dilan Çıtak şunları söyledi:

'Bu durum maddi bir beklenti ya da maddi bir plan kovalaması içinde olmadığımı açıklayan bir durum. Ama artı bir parantez ben bir mirasçıyım. Miras haktır ve hiçbir zaman bundan vazgeçmeyeceğim'

"KÜLTÜR UYUŞMAZLIĞI VAR"

'Böyle bir kabul gördü 'kızımdır' açıklamasını yaptı. Fakat biz bu durumu iki taraflı olarak benim kültürümle onun kültürü uyuşmadığı için ve böyle bir şeye ait olmadığım için çok başarılı olamadık'

Babası İbrahim Tatlıses'in evini bastığı hatta kumanda fırlattığı da iddia edilen Çıtak, o konu hakkında da açıklama yaptı:

"KUMANDA DEĞİL SU ŞİŞESİ FIRLATTIM"

Ben agresif biriyim. Tatlıses'in evine gittim. Tartıştık ama kumanda fırlatmadım. Yanında çalışan benden yaşça küçük bir kadın var ona su şişesi fırlattım.

İbrahim Tatlıses, 90'lı yıllarda Işıl Çıtak'la yaşadığı kısa süreli beraberliğinden dünyaya gelen kızı Dilan Çıtak'ı tam 23 yıl sonra kabul etmişti.