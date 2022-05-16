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    Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter nişanlandı

    Dilan Çıtak Tatlıses uzun süredir beraber olduğu şarkıcı Levent Dörter ile bu akşam nişanlandı. Yüzükleri babası İbrahim Tatlıses taktı.
    • 16.05.2022 - 21:51
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 22:02
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    Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter nişanlandı

    Uzun yıllardır bir dargın bir barışık olan Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter çifti hayatlarını birleştirme kararı aldı.

    İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, 4 yıllık sevgilisi şarkıcı Levent Dörter ile bu akşam nişanlandı.

    Yüzükleri İbrahim Tatlıses taktı

    Tatlıses, kızının nişan töreninde hazır bulundu.

    Çekilen görüntülerde, baba Tatlıses kızının ve damadının yüzüklerini kendisi taktı.

    Dilan Çıtak ile Levent Dörter nişanlandı VİDEO

    Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter nişanlandı #1

    Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter nişanlandı #2

    Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter nişanlandı #3

    Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter nişanlandı #4

    Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter nişanlandı #5

    Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter nişanlandı #6


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