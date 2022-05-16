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Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter nişanlandı

Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter nişanlandı

Dilan Çıtak Tatlıses uzun süredir beraber olduğu şarkıcı Levent Dörter ile bu akşam nişanlandı. Yüzükleri babası İbrahim Tatlıses taktı.