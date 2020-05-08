Dilan Çıtak Tatlıses: Kalbim sıkışıyordu

Koronavirüse yakalanan ünlü çift Dilan Çıtak Tatlıses ile sevgilisi Levent Dörter, hayata döndü.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Dilan Çıtak Tatlıses ile sevgilisi Levent Dörter, sıkıntılı bir ay geçirdikten sonra taburcu olmuştu. Çift, gündelik hayatlarına geri döndü.

İkili, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir kırtasiyeden çıkarken görüntülendi. Evinde eksik olan eşyaları aldıklarını söyleyen ikiliden Dilan Çıtak Tatlıses, yaşadığı zor günleri anlattı.

Dilan Çıtak Tatlıses, konuyla ilgili şunları söyledi:

"SIKICI VE KÖTÜ"

"Sıkıcı ve kötü bir süreç geçiyor. İhtiyaçlar için çıkmak zorunda kalıyoruz ama çok korkuyoruz. Aşırı bir stres oluyor. Tedavi sürecinde kalbim sıkışıyordu. Levent'in ateşi çıktıkça ben 'Adamı kaybediyoruz herhalde' demeye başladım. Alkol ve sigara kullanmadığımız için kolay atlattık.

"CAHİLLİK BAŞA BELA"

Cahillik başa bela. Maskesiz geziyorsun ama taşıyıcı olup, olmadığını bilmiyorsun. Biz zaten 'Bana mı diyorsun?' diyen bu tipler yüzünden hasta olduk. O kadar korunaklı marketlere gidip, gelirken bu şekilde maske takmadan, önlem almadan çıkanlar yüzünden biz hasta olduk. Çalışmak zorunda olan binlerce insanlar var, sağlıkçılar var. Kendini düşünmüyorsan, onları düşünmek zorundasın. Eline kahveyi alıp geziyor, sonra 'Bana mı diyorsun?' diye kafa tutuyor. Bu konuda çok doluyum, çünkü insanlar bunu önemsemiyor ama başına gelince anlıyorsun. Biz de ilk başlarda maskesiz gezmiştik.

Ne olur tedbirli olun. Onu yaşamanın korkusu bile yeter. Biz yaşayan iki kişi olarak söylüyoruz."