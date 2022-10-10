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- Dilan Çıtak Tatlıses, kına gecesinde ağladı
Dilan Çıtak Tatlıses, kına gecesinde ağladı
Dilan Çıtak Tatlıses, kınası yakılırken gözyaşlarına hakim olamadı.
- Haber Merkezi
- 10.10.2022 - 13:18
- Güncelleme : 10.10.2022 - 14:25
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter, geçtiğimiz mayıs ayında nişanlanıp, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Tatlıses, dün akşam kına gecesi yaptı.
Gelin ağladı
Türk örf ve adetlerinin tek tek uygulandığı gecede kına yakılırken Dilan Çiçek Tatlıses, gözyaşlarına boğuldu.
Geceden renkli kareler sosyal medyada paylaşıldı.
Dilan Çıtak Tatlıses, kına gecesinde ağladı ViDEO