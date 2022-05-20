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    Dilan Çıtak Tatlıses'in annesinden nişan paylaşımı

    İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın annesi nişanda ortaya çıktı
    • Haber Merkezi
    • 20.05.2022 - 08:04
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 08:18
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    Dilan Çıtak Tatlıses'in annesinden nişan paylaşımı

    Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak'ı de verdi.

    Çıtak, geçtiğimiz hafta sevgilisi Levent Dörter ile nişanlanmıştı. Düğün töreninde herkesin gözü Dilan Çıtak’ın annesini aradı. Anne Çıtak, sosyal medya sayfasından paylaştığı gönderiyle ortaya çıktı.

    Annesi paylaşım yaptı

    Nişan fotoğrafları basına düşünce herkes anne Işıl Çıtak'ı merak etti. Gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih eden Işıl Çıtak da nişandaydı ancak fotoğraflarda yer almaması gözlerden kaçmadı.

    "Kızıma bak"

    Işıl Çıtak nişandan sonra sosyal medya hesabından kızıyla nişandan bir pozunu paylaşarak "Kızıma bak ya. Büyümüş de evleniyormuş" yazdı.

    Dilan Çıtak Tatlıses in annesinden nişan paylaşımı #1

    Dilan Çıtak Tatlıses in annesinden nişan paylaşımı #2


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