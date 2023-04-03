Dilan Çıtak Tatlıses'in Miami çıkarmasına yorum yağdı: 'Çok zayıflamışsın, boyunu mu uzattın..'

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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Her anını takipçilerinin beğenisine sunan Çıtak, zaman zaman eleştirilerin de odağında oluyor.

Kariyerine babasının yolundan giderek devam eden genç isim, sesi ve saçlarıyla dikkat çekiyor.

Uzun süredir birlikte olduğu Levent Dörter ile dünyaevine giren ve düğünündeki gelinlik ile saç seçimiyle eleştirilen Dilan Çıtak, 'kilo almışsın' yorumlarına isyan etmişti.

Genç şarkıcı, gazeteciler tarafından çekilen bir fotoğrafını paylaşarak sosyal medya hesabından şöyle yanıt vermişti:

Benimle alakası olmayan bu saçma sapan çekimi yapıp yayınlayan sevgili basın, sizlere gerçekten hayranım. Okey 25 kg değilim ama 64 kilo olan beni 67282 kilo çıkarmayı başardığınız için (baya fotoşopla şişirilmiş gibiyim ) çok ama çok ama çok teşekkürler... Yazılan hiçbir şey bugüne kadar maalesef ki umurumda olmadı, olmayacak da... Ama bazı insanlar bu denli değerli bir günle alakalı saçmalama sınırını tabii ki aştılar. Yazdıkları komik değil üzücü. Çok üzülüyorum... Ülkemde maalesef bu kadar aciz ve cahil insan olduğuna şahit olduğum için çok üzülüyorum. Kitap okuyun, resim çizin, psikoloğa gidin, belgesel izleyin, hayvan sevin, bisiklete binin, yürüyüş yapın ya da sadece durun... Ama buralarda dolanıp 'herkese bulaşacağım' diyen boş bir beyni kendinize layık görmeyin.