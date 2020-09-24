Dilan Çıtak Tatlıses'in sözlerine İbrahim Tatlıses'ten yanıt

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, babası hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde bir programa konuk olan Dilan Çıtak Tatlıses, "İbrahim Tatlıses'ten nefret ettiğiniz bir an oldu mu?" sorusuna, "Evet ettim. Ayrımcılık yaptığı zaman. Vefalı evlat veya vefasız evlatlar arasında ayrımcılık yaptığı zaman." yanıtını vermişti.

Bu yanıtıyla magazin gündemini sallayan Çıtak'a babası İbrahim Tatlıses'ten yanıt geldi.

"SİZ HER ŞEYİ BİLMİYORSUNUZ"

Tatlıses, kızının hakkındaki söylemlerine, "Siz her şeyi bilmiyorsunuz, bilemezsiniz! Ben çocuklarımın hakkında nasıl konuşurum bir baba olarak? Sadece onların anlattıklarını üzülerek dinlerim. O zaman herkes eteklerindeki taşları döksün." ifadelerini kullandı.