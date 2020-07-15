Dolar
6.8647
0.0101%
Euro
7.8479
0.2798%
Altın
1811.88
0.1337%
Borsa
117741.1
-0.5553%
G. Altın
400.052
0.1629%
Bitcoin
63473.03
-0.4156%
23ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 23 C

    Dilan Çıtak ve Levent Dörter’in düğünü iptal

    koronavirüs tedavisi görüp sağlığına kavuşan Levent Dörter, uzun sürenin ardından ilk kez sahneye çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 15.07.2020 - 11:48
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Dilan Çıtak ve Levent Dörter’in düğünü iptal

    Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in sevgilisi, Levent Dörter koronayı atlattıktan sonra sahnelere geri döndü.

    "YİNE ERTELEDİK"

    Dörter, "Biz Dilan ile 20 Eylül'de düğün yapmayı planlıyorduk. Ama virüs nedeniyle ertelemek zorunda kaldık.

    "HALAY ÇEKMEM LAZIM"

    40 yılda bir kere evleniyorsun; halay çekemeyeceksem, dostlarıma sarılamayacaksam ne anlamı var. Beşiktaş Evlendirme Dairesi'ne gider imzayı atarız." dedi.

    Görüş Bildir