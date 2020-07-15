Dilan Çıtak ve Levent Dörter’in düğünü iptal

Dilan Çıtak ve Levent Dörter’in düğünü iptal

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koronavirüs tedavisi görüp sağlığına kavuşan Levent Dörter, uzun sürenin ardından ilk kez sahneye çıktı.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in sevgilisi, Levent Dörter koronayı atlattıktan sonra sahnelere geri döndü.

"YİNE ERTELEDİK"

Dörter, "Biz Dilan ile 20 Eylül'de düğün yapmayı planlıyorduk. Ama virüs nedeniyle ertelemek zorunda kaldık.

"HALAY ÇEKMEM LAZIM"

40 yılda bir kere evleniyorsun; halay çekemeyeceksem, dostlarıma sarılamayacaksam ne anlamı var. Beşiktaş Evlendirme Dairesi'ne gider imzayı atarız." dedi.