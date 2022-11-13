Dilan Çıtak'ın yeni imajı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dilan Çıtak, saçlarını boyatmadan önce her aşamayı takipçileriyle paylaştı. 14 yaşından bu yana ilk kez fön çektirdiğini belirten Çıtak'ın düz saçları beğenildi.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, geçtiğimiz günlerde uzun süredir birlikte olduğu Levent Dörter ile dünyaevine girdi.

Yıllar sonra ortaya çıkan Çıtak, adını duyurduğu günden bu yana sık sık gündem oluyor.

"Saçlarımı iki günde bir yıkıyorum"

Düğünüyle bir süredir gündemde olan genç şarkıcı, kıvrcık ve kabarık saçlarıyla ün salıyor.

Geçtiğimiz günlerde saçlarını iki günde bir yıkadığını Dilan Çıtak, "Babamın da saçları böyleydi, bonustu gençken." demişti.

"3 kişi fön çekmişti saçıma"

Çıtak kuaföre gitmediğini söyleyerek, "Fön hayatımın 8-9 yaşlarında kaldı, 3 kişi fön çekmişti saçıma." diyerek şaşırtmıştı.

Yeni imajını paylaştı

Son olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çıtak, yeni imajını gözler önüne serdi.

Saç rengini değiştiren şarkıcı, saçlarına bir de fön çektirdi. Çıtak'ın yeni imajını beğenenler kadar eleştirenler de oldu.