Dilan Çıtak'tan açık ilişki yorumu

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, açık ilişkiye karşı olduğunu söyledi.

İmparator İbrahim Tatlıses'in kızı uzun süredir birlikte olduğu Levent Dörter ile nikah masasına oturdu.

Düğünüyle bir süredir gündemde olan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programına Çağlayan şarkıcı Dilan Çıtak'a "Açık ilişki yaşamak normal midir?" diye sordu. İbrahim Tatlıses'in kızı soru karşısında şaşırdı ve şunları söyledi:

"Yetmiyor mu?"

"No. Hiç benlik değil ne münasebet, bir tanesi yetmiyorsa ne yapacağım. Yetmiyor mu bir tane? Saygı duyarım ama bence anormal"