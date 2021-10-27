Dilan Gerede Erkaya, sevgilisinin çırılçıplak fotoğrafını paylaştı

Sosyetik fotoğrafçı Bennu Gerede’nin oğLU Dilan Gerede Erkaya Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafla şaşırttı.

Bennu Gerede'nin oğlları ggündemden düşmüyor. Kendisinden 23 yaş büyük Bilge Öztürk'le aşk yaşayan Daren Gerede Erkaya'dan sonra şimdi de kardeşi Dilan Gerede Erkaya, sosyal medyada olay oldu.

SEVGİLİSİNİ ÇIPLAK PAYLAŞTI

Dilan Gerede Erkaya, sevgilisi Laura Shakimova ile sarılırken pozunu paylaştı. Kendisi giyinik olan Erkaya'nın sevgilisinin çıplak halini yayınlaması şaşırttı.

Yaşadığı aşklar ve sosyal medyada paylaştığı karelerle dikkat çeken Dilan Gerede Erkaya, daha önce ise kendi çıplak karesini paylaşmıştı.