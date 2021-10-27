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    Dilan Gerede Erkaya, sevgilisinin çırılçıplak fotoğrafını paylaştı

    Sosyetik fotoğrafçı Bennu Gerede’nin oğLU Dilan Gerede Erkaya Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafla şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2021 - 07:53
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 07:55
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    Dilan Gerede Erkaya, sevgilisinin çırılçıplak fotoğrafını paylaştı

    Bennu Gerede'nin oğlları ggündemden düşmüyor. Kendisinden 23 yaş büyük Bilge Öztürk'le aşk yaşayan Daren Gerede Erkaya'dan sonra şimdi de kardeşi Dilan Gerede Erkaya, sosyal medyada olay oldu.

    SEVGİLİSİNİ ÇIPLAK PAYLAŞTI

    Dilan Gerede Erkaya, sevgilisi Laura Shakimova ile sarılırken pozunu paylaştı. Kendisi giyinik olan Erkaya'nın sevgilisinin çıplak halini yayınlaması şaşırttı.

    Yaşadığı aşklar ve sosyal medyada paylaştığı karelerle dikkat çeken Dilan Gerede  Erkaya, daha önce ise kendi çıplak karesini paylaşmıştı.

    Dilan Gerede Erkaya, sevgilisinin çırılçıplak fotoğrafını paylaştı #1

    Dilan Gerede Erkaya, sevgilisinin çırılçıplak fotoğrafını paylaştı #2Dilan Gerede Erkaya, sevgilisinin çırılçıplak fotoğrafını paylaştı #3

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